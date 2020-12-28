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Иркутские дайверы установили елку на байкальском дне

Главная Общество
Иркутск
14:11 28 Декабря 2020
елка, новый год, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
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Иркутские дайверы устроили новогодний праздник на дне Байкала. Там они установили елку, передает «Общественное телевидение России».

Дерево подготовили на берегу. Игрушки плотно прикрепили к ветвям, на макушке установили поплавок. Шары – в основном стальные и фиолетовые. Другие цвета на глубине становятся серыми. Елку на 20-метровой глубине устанавливали самые опытные дайверы. Потом под воду спускались пловцы в карнавальных костюмах, чтобы вместе водить вокруг елки хоровод.

«Надо быстренько, с хорошим оборудованием попасть под воду. А потом всех собрать, все должны держаться на одной глубине. Елка подвешена в синеве. И у вас нет никаких ориентиров, кроме елки. У некоторых может голова закружиться», - рассказал дайвер Андрей Куликов.  

На берегу Байкала – минус 17, ветра нет, вода прогрелась до трех градусов. Дайверы говорят, что с погодой повезло. Бывало, когда новогодние хороводы водили во время шторма.

Фото: «Общественное телевидение России»

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