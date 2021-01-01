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Иркутские моржи проводили 2020 год на Байкале

Главная Общество
Иркутск
14:47 1 Января 2021
плавание, мороз, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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На Байкале иркутские моржи-любители сегодня проводили 2020 год купанием. Их не испугал даже сильный мороз, передает «Общественное телевидение России».

Сначала они пробежались в новогодних костюмах по набережной поселка Листвянка вдоль Байкала, а затем поплавали в озере. Правда, дистанция была небольшой. Температура воздуха минус 27, но с ветром ощущается как все 40. Участники клуба моржей верят, что регулярное купание в ледяной воде помогает сохранить тело в отличном состоянии.

«Проплыли 100 м. В воде теплее, чем на улице!», - сказала любительница зимнего купания Наталья Денисенко.

Заплыв 31 декабря у иркутских моржей является традиционным.

 

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