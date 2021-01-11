Иркутян призвали относить новогодние елки в зоопарк

Сегодня в Иркутске стартует акция, которая решает сразу две проблемы. Первая – массовый вынос новогодних елей на мусорные площадки или попросту к подъездам домов. Вторая – помощь в питании животных зоопарка. Как сообщает пресс-служба зоопарка, привезти праздничное дерево можно по адресу улица Кольцова, 93 (территория ботанического сада ИГУ).

«Мы предлагаем горожанам не выбрасывать праздничное дерево на свалку, а привезти его в Зоосад. Мы нашли зеленым красавицам сразу два применения: используем их как полезную витаминную подкормку для наших питомцев и добавляем измельченные еловые ветви в подстилку вольеров. Благодаря последней мере, в павильонах Зоосада держится приятный хвойный запах», - рассказали в зоопарке.

Там добавили, что больше всего елочки любят обгладывать копытные, но пожевать ветки вечнозеленого дерева не отказываются и кролики, и дикобразы, и некоторые другие обитатели.

Отметим, что на привезенных елках не должно быть мишуры и других украшений, которые могут навредить животным.