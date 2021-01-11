11 января
Иркутск
погода -18 °C
73.88
 
€ 90.79
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Иркутян призвали относить новогодние елки в зоопарк

Главная Общество
Иркутск
14:01 11 Января 2021
животные, елка, зоопарк, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © архив Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

Сегодня в Иркутске стартует акция, которая решает сразу две проблемы. Первая – массовый вынос новогодних елей на мусорные площадки или попросту к подъездам домов. Вторая – помощь в питании животных зоопарка. Как сообщает пресс-служба зоопарка, привезти праздничное дерево можно по адресу улица Кольцова, 93 (территория ботанического сада ИГУ).

«Мы предлагаем горожанам не выбрасывать праздничное дерево на свалку, а привезти его в Зоосад. Мы нашли зеленым красавицам сразу два применения: используем их как полезную витаминную подкормку для наших питомцев и добавляем измельченные еловые ветви в подстилку вольеров. Благодаря последней мере, в павильонах Зоосада держится приятный хвойный запах», - рассказали в зоопарке.

Там добавили, что больше всего елочки любят обгладывать копытные, но пожевать ветки вечнозеленого дерева не отказываются и кролики, и дикобразы, и некоторые другие обитатели.

Отметим, что на привезенных елках не должно быть мишуры и других украшений, которые могут навредить животным.

Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Иркутские моржи проводили 2020 год на Байкале

Иркутские моржи проводили 2020 год на Байкале

1 Января 2021 г.
Они проплыли около 100 метров в ледяной воде
Новости Иркутска: Иркутские дайверы установили елку на байкальском дне

Иркутские дайверы установили елку на байкальском дне

28 Декабря 2020 г.
Пловцы в карнавальных костюмах устроили хоровод на глубине 20 метров
Новости Иркутска: Дорогу на острове Ольхон в Иркутской области отремонтируют за два года

Дорогу на острове Ольхон в Иркутской области отремонтируют за два года

28 Декабря 2020 г.
Строительный городок обустроят до конца февраля 2021 года
Новости Иркутска: Работники цеха ТЭЦ-1 в Улан-Удэ голодают из-за снижения компенсаций

Работники цеха ТЭЦ-1 в Улан-Удэ голодают из-за снижения компенсаций

28 Декабря 2020 г.
Глава Бурятии обсудил проблему с гендиректором ТГК-14
Новости Иркутска: В Бурятии зафиксирована вспышка бешенства диких животных

В Бурятии зафиксирована вспышка бешенства диких животных

25 Декабря 2020 г.
В Улан-Удэ вводится режим повышенной готовности
Новости Иркутска: Угольное предприятие приостановило работу из-за жалобы жительницы поселка

Угольное предприятие приостановило работу из-за жалобы жительницы поселка

23 Декабря 2020 г.
Содержание взвеси в воздухе в Касьяновке превышает норму в несколько раз
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: В Забайкалье сельскую больницу закрывают из-за нерентабельности

В Забайкалье сельскую больницу закрывают из-за нерентабельности

10 Января 2021 г.
Глава Минздрава объяснилась перед жителями
Новости Иркутска: В Усолье-Сибирском Ангара вышла из берегов и затопила набережную

В Усолье-Сибирском Ангара вышла из берегов и затопила набережную

6 Января 2021 г.
Жилые дома не попали в зону бедствия
Новости Иркутска: На Ангаре в Усолье-Сибирском снизился уровень воды

На Ангаре в Усолье-Сибирском снизился уровень воды

8 Января 2021 г.
Обстановка стабилизировалась
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2020 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru