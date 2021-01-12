У учеников и работников пищеблока школы под Иркутском выявлен стафилококк

Роспотребнадзор сообщил об итогах расследования массового отравления детей в школе № 6 города Шелехова под Иркутском. У десяти учеников и пяти работников пищеблока выявлен стафилококк. Также в столовой были нарушения по технологии приготовления блюд, условий хранения, на продуктах не было маркировки. По решению суда работа школы приостановлена до 14 января, дети пока учатся дистанционно.

Напомним, что в декабре в образовательном учреждении произошло массовое отравление детей. 117 учеников жаловались на тошноту и рвоту, 22 ребенка обратились за медицинской помощью, двое были госпитализированы. Лабораторные исследования подтвердили острую кишечную инфекцию у 112 человек.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».



