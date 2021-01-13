В Бурятии ситуацию с безнадзорными собаками рассмотрит сессия республиканского парламента

Внеочередная сессия народного хурала Республики Бурятия рассмотрит вопрос об ужесточении наказания для тех, кто отпускает цепных собак на самовыгул. Инициатором созыва республиканского парламента выступил глава региона Алексей Цыденов.

«После принятия поправок штраф для граждан, которые отпускают своих собак с частных подворий может увеличиться до 50 тыс. руб.», - привел официальный портал Бурятии его комментарий.

Как писали Sibnovosti.ru, 23 декабря прошлого года свора диких собак напала на девушку в Улан-Удэ. Пострадавшую пришлось отправить на лечение в московский НМИЦ хирургии им. Вишневского. По мнению Алексей Цыденова, после этого случая «сознательность некоторых наших граждан в отношении своих домашних животных остается на прежнем низком уровне».

Решения о созыве внеочередной сессии на сайте народного хурала пока нет.

Фото: сайт следственного управления СКР по Республике Бурятия