Стадионы и театры Иркутской области возвращаются в рабочий режим

В Иркутской области открываются все стадионы и театры. Разрешение на их работу содержится в очередных изменениях губернаторского указа «О режиме функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Изменения были внесены 13 января. По данным официального портала региона, областные театры планируют возобновить показ спектаклей в течение двух недель. Их залы могут быть заполнены на 25%. Театры были закрыты с 18 марта 2020 года.

«Зрители не возвращали билеты на отмененные спектакли. После того, как театры сформируют афиши, зрителям необходимо будет обратиться в кассы и получить новые билеты», - уточнили в правительстве области.

Кроме того, в Иркутской области разрешается проведение любых соревнований на открытых спортивных площадках и стадионах при наполненности не более 50% мест. В ближайшее время планируется провести областные соревнования по горнолыжному спорту и лыжные гонки. В закрытых комплексах могут проходить только международные, всероссийские и межрегиональные состязания (не более 25% мест).

К настоящему времени в Иркутской области зарегистрировано более 44 тыс. случаев заражения COVID-19.

Фото: официальный сайт мэрии Братска