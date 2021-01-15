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В Иркутске силовики завели дело за зверства в приюте для бездомных животных

Главная Общество
Иркутск
10:18 15 Января 2021
уголовное, иркутск, животные, дело
Автор: Sibnovosti.ru
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Прокуратура Иркутского района инициировала возбуждение уголовного дело за жестокое обращение с животными в приюте для бездомных зверей «Пять звезд». Зоозащитники и общественность привлекали внимание властей к проблеме с прошлого года. Они утверждают, что в приюте заморили до смерти в общей сложности 50 тысяч собак и кошек.

«В связи с многочисленными обращениями граждан и публикациями в СМИ организована и проведена проверка по факту неправомерных действий ООО «Пять звезд». По факту жестокого обращения с животными органом дознания возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ст.245 УК РФ», - ответили в прокуратуре президенту Центра защиты прав животных Ирине Новожиловой.

Напомним, что зоозащитники по итогам собственного расследования утверждали, что в приюте убивали большинство отловленных собак, а те, что все-таким попадали на передержку умирали от голода и инфекций.

 

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