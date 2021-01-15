Тушить лесные пожары на Байкале поручат специальному центру «Авиалесоохраны»

В первом квартале 2021 года функции по тушению лесных пожаров на Байкальской природной территории будут возложены на специализированный лесопожарный центр ФБУ «Авиалесоохрана». Об этом говорится в «дорожной карте» по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров.

«Дорожную карту» утвердила вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко. Об этом сообщил сайт министерства природных ресурсов и экологии РФ.

По данным ведомства, в прошлом году площадь, пройденная огнем в лесах страны, уменьшилась на 18% по сравнению с 2019 годом. Средняя площадь одного пожара сократилась на 28%.

«План мероприятий по совершенствованию системы охраны лесов от пожаров призван не только закрепить сложившуюся динамику, но и заложить прочную основу для максимальной минимизации потерь лесного фонда от пожаров вне зависимости от того, по каким причинам они возникают», - пояснила Виктория Абрамченко.

В числе других мер, указанных в документе - создание в 2021 году межрегионального лесопожарного центра «Север». Его сотрудники будут тушить пожары. В частности, в Республике Саха (Якутия) и Красноярском крае. На создание центра выделено 5 млрд руб.

Как писали Sibnovosti.ru, в августе 2019 года минприроды РФ представило в российское правительство перечень мер, которые призваны сделать борьбу с лесными пожарами более эффективной. Тогда указывалось, что Рослесхоз может получить полномочия по охране лесов от пожаров на территориях наиболее подверженных опасности возгораний, в том числе, расположенных в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. Было предложено увеличить штат «Авиалесоохраны» на 1 тыс. человек, а также создать парк лесной авиации из 12 воздушных судов.

Фото: сайт ФБУ «Авиалесоохрана»