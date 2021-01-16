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В Иркутске отменили крещенские купания в заливе Якоби

Главная Общество
Иркутск
15:14 16 Января 2021
праздник, иркутск, запрет, крещение, эпидемия
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © Андрей Минаев / архив Sibnovosti.ru
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В Иркутске отменили крещенские купания. Об этом сообщили в администрации города. Решение принято на заседании областной санитарно-противоэпидемиологической комиссии в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции.

«Статистика показывает, что в прошлые годы на залив Якоби в период с 18 по 19 января приходили от 10 до 20 тысяч горожан. В сегодняшних условиях рисковать здоровьем и жизнями такого количества людей недопустимо. Поэтому прошу всех отнестись с пониманием к данному решению», - заявил мэр города Руслан Болотов.

При этом чиновник поручил организовать патрулирование тех мест, где могут быть организованы стихийные купели и проруби.

А вот службы в 26-ти городских храмах все же пройдут. Как сообщили в Иркутской епархии Русской православной церкви, забор воды для проведения религиозных обрядов будет проходить внутри храмов. Прихожане должны соблюдать правила масочного режима и социальной дистанции.

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