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Иркутский вуз вернул себе физкультурно-оздоровительный комплекс

Главная Общество
Иркутск
13:37 26 Января 2021
минобороны, университет, комплекс
Автор: Sibnovosti.ru
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Министерство обороны РФ вернуло Байкальскому государственному университету (БГУ) в Иркутске физкультурно-оздоровительный комплекс. На соответствующий приказ ведомства ссылается сайт вуза.  

Комплекс расположен на 15-м км Байкальского тракта. Как пояснили в БГУ, три года назад прежнее руководство университета отказалось от прав на это имущество, но земельный участок оставалась в собственности университета. С просьбой вернуть недвижимость в минобороны РФ обратился врио ректора Виктор Игнатенко.

«Теперь в планах руководства вуза ремонт и постройка зданий с целью организовать на базе этого объекта отдых преподавателей и студентов», - говорится в сообщении БГУ.

Вчера в вузе прошли выборы ректора. По их итогам на этом посту был утвержден Виктор Игнатенко.

Фото: сайт Байкальского государственного университета

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