Парламент Бурятии обсудит предложение об обязательной стерилизации домашних животных

Народный хурал Бурятии намерен предложить изменения в федеральный закон «Об ответственном обращении с животными». Депутаты считают необходимой обязательную кастрацию и стерилизацию домашних животных.

Проект соответствующего обращения республиканский парламент планирует рассмотреть на своей февральской сессии. Документ подготовил комитет по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку.

«В обращении мы отметили, что одной из главных проблем, существующих сегодня, являются нерегулируемые вопросы неконтролируемого роста популяции животных. Поэтому одно из предложений – внести в федеральный закон обязательную стерилизацию и кастрацию животных, за исключением их содержания и использования с целью получения потомства. Для малоимущих слоев населения предлагаем предусмотреть льготную стерилизацию», - рассказал председатель комитета Дмитрий Швецов, выступая на прошедшей 26 января сессии народного хурала.

Эта сессия в двух чтениях внесла поправки в региональный закон «Об административных правонарушениях». Они ужесточили ответственность владельцев домашних животных и приютов для животных. Так, за нарушения правил выгула и допущение нападения домашнего животного либо животного, содержащегося в приюте, на человека, штраф для граждан составит 3-5 тыс. руб., для должностных лиц – 10-50 тыс. руб., для юрлиц – 50-100 тыс. руб.

Как писали Sibnovosti.ru, 23 декабря прошлого года свора диких собак напала на девушку в Улан-Удэ. Пострадавшую пришлось отправить на лечение в московский НМИЦ хирургии им. Вишневского. 12 января этого года мальчика из поселка Забайкальского в Улан-Удэ после нападения четырех собак в крайне тяжелом состоянии доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Сегодня информационный сайт столицы Бурятии сообщил о том, что с 24 декабря, когда в городе был введен режим повышенной готовности, отловлено уже 2,4 тыс. собак.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ