Деревообрабатывающая компания в Бурятии расплатилась со своими сотрудниками

ЗАО «Байкальская лесная компания» погасило долги по зарплате перед своими сотрудниками. Это произошло после вмешательства прокуратуры Республики Бурятия.

«Байкальская лесная компания» работает в Прибайкальском районе региона. Она занимается заготовкой леса и деревообработкой. В ходе проверки, которую провела прокуратура, выяснилось, что перед 400 работниками за декабрь 2020 года образовалась задолженность в размере 13,4 млн руб.

«В связи с этим прокурор района внес представление генеральному директору общества, объявил предостережение о недопустимости нарушения закона. В отношении финансового директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы)», - рассказали в надзорном ведомстве.

По данным сайта «Байкальской лесной компании», она занимает лидирующие позиции в лесном секторе Бурятии. Ее совладельцем является японская Mitsui&Co.

Фото: сайт ЗАО «Байкальская лесная компания»