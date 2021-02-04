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Деревообрабатывающая компания в Бурятии расплатилась со своими сотрудниками

Главная Общество
Иркутск
11:23 4 Февраля 2021
прокуратура, зарплата, долг
Автор: Sibnovosti.ru
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ЗАО «Байкальская лесная компания» погасило долги по зарплате перед своими сотрудниками. Это произошло после вмешательства прокуратуры Республики Бурятия.

«Байкальская лесная компания» работает в Прибайкальском районе региона. Она занимается заготовкой леса и деревообработкой. В ходе проверки, которую провела прокуратура, выяснилось, что перед 400 работниками за декабрь 2020 года образовалась задолженность в размере 13,4 млн руб.

«В связи с этим прокурор района внес представление генеральному директору общества, объявил предостережение о недопустимости нарушения закона. В отношении финансового директора организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата в установленный срок заработной платы)», - рассказали в надзорном ведомстве.

По данным сайта «Байкальской лесной компании», она занимает лидирующие позиции в лесном секторе Бурятии. Ее совладельцем является японская Mitsui&Co.

Фото: сайт ЗАО «Байкальская лесная компания»

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