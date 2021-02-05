Снег потребовал от мэрии Иркутска повышенной готовности

В Иркутске введен режим повышенной готовности. Причиной стали снегопады, значительно затруднившие передвижение по улицам города.

«На дорогах Иркутска сложилась тяжелая ситуация. Это связано как со значительным объемом выпавшего снега, так и с недостаточными усилиями дорожных служб по уборке. Оцениваю работу в этом направлении неудовлетворительно. С учетом текущей ситуации принял решение ввести на предстоящие выходные режим повышенной готовности. Чтобы задействовать все силы и средства для уборки города», – пояснил мэр областного центра Руслан Болотов.

Уборка снега в субботу и воскресенье будет идти круглосуточно. По данным официального портала Иркутска, за прошедшую ночь на полигон вывезено 2,36 тыс. т снега. Для очистки городских улиц и дорог задействовано 112 единиц специализированной техники и 200 рабочих.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этой недели на участке федеральной трассы Р-258 «Байкал» в Иркутской области из-за непогоды скопилось около 150 грузовиков.

Фото: официальный портал Иркутска