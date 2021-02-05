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В столице Бурятии открыли штабы для отлова бродячих собак

Главная Общество
Иркутск
13:35 5 Февраля 2021
штаб, животные, район
Автор: Sibnovosti.ru
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В каждом районе Улан-Удэ на этой неделе созданы специальные оперативные штабы. Их сотрудники занимаются отловом безнадзорных животных, в первую очередь, собак.

Штабы работают ежедневно с 8:30 до 17:00, а в выходные прием заявок ведется через мессенджеры. Например, в Железнодорожном районе созданы три таких штаба.

«Протоколом противоэпизоотической комиссии при правительстве Республики Бурятия от 24 декабря 2020 г. по факту выявления бешенства диких животных территория города была определена неблагополучным пунктом по бешенству животных. В соответствии с решением комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности г. Улан-Удэ был введен режим «повышенной готовности» на территории г. Улан-Удэ с 13:00 25 декабря 2020 г.», - напомнили в мэрии столицы региона.

Отмечается, что бродячие собаки часто становятся жертвами нападения диких лис, зараженных бешенством. Затем они сами становятся очагом заражения. В настоящее время в городе идет вакцинация животных от бешенства. Отрабатывая заявки, ветеринары в первый раз приезжают бесплатно, а в случае повторного вызова услуга стоит 450 руб. Такой порядок, по данным информационного сайта Улан-Удэ, введен из-за большого числа ложных вызовов.

Как писали Sibnovosti.ru, в январе этого года народный хурал Бурятии значительно увеличил штрафы за нарушения правил их выгула и допущение нападения на человек.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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