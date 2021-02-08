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Открылись чартерные авиарейсы для отправляющихся в Бурятию туристов

Главная Общество
Иркутск
12:27 8 Февраля 2021
туристы, байкал, авиарейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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Туроператор «TUI Россия» приступил к выполнению зимней чартерной программы на Байкал. Первые два рейса прибыли в аэропорт Улан-Удэ в минувшее воскресенье.

Полеты выполняет авиакомпания «Уральские авиалинии». Еженедельные рейсы открыты из Москвы и Санкт-Петербурга. По данным гендиректора «TUI Россия» Тараса Демуры, стоимость восьмидневных туров для жителей Екатеринбурга составляет от 18 тыс руб., Москвы – от 24 тыс. руб.

«Для туристов разработано десять программ, включающих посещение Иволгинского дацана, знакомство с бытом бурят в этнокомплексе «Степной кочевник» и традициями старообрядчества. Разработана отдельная программа посещения Байкала: гости республики смогут покататься на коньках, заглянуть в обледеневшие прибрежные пещеры, прокатиться по озеру на хивусах, побывать на острове Ольхон», - сообщил сайт правительства Республики Бурятия.

Программа продлится до конца марта. За это время туроператор планирует привезти на Байкал 2,4 тыс. гостей.

Фото: официальный портал Республики Бурятия

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