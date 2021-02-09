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В Улан-Удэ установят самую высокую статую Будды в России

Главная Общество
Иркутск
13:07 9 Февраля 2021
мэр, буддизм, строительство
Автор: Sibnovosti.ru
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Статуя в Улан-Удэ может стать самой высокой статуей Будды в России. Ее предполагается установить в дацане в микрорайоне Верхняя Березовка.

В дацане строится дворец Будды сострадания и милосердия Арьябалын Ордан – Авалокитешвары. Предполагается, что высота статуи, которую изготовят из байкальского кедра, составит 21 м.

«Статуя Будды, которая будет внутри, может стать единственной в мире, изготовленной из байкальского кедра, и единственной в России по высоте. Думаю, наш дацан, который находится на территории города Улан-Удэ, будут посещать еще больше прихожан и гостей столицы», - сказал посетивший дацан мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

По данным различных источников, в настоящее время самая высокая статуя Будды в России находится в Элисте. Ее высота составляет около 10 м. В конце прошлого года тувинские СМИ сообщили о том, что завершается создание статуи Будды, которая будет установлена в республике на горе Догээ. Высота постамента составит около 9 м.

Фото: информационный сайт Улан-Удэ

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