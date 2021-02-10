В иркутской Общественной палате обсудили проект аэродинамического комплекса

Общественная палата Иркутской области выступит с предложением создать в Иркутске аэродинамический комплекс. Его предполагается построить на базе регионального отделения ДОСААФ.

Перспективы проекта обсудили на заседании круглого стола комиссии Общественной палаты по делам молодежи, спорту и патриотическому воспитанию. По словам инициаторов создания центра, он будет способствовать развитию воздушной акробатики, пропаганде физкультуры, спорта и здорового образа жизни, а также станет местом тренировок спортсменов-парашютистов. Примерная стоимость проекта составит 500 млн руб.

«По итогам круглого стола участники составили резолюцию, в которой рекомендовали Общественной палате Иркутской области после тщательной проработки социальной и экономической составляющей данного проекта обратиться к губернатору Иркутской области Игорю Кобзеву с просьбой рассмотреть вопрос о возможности строительства аэродинамического комплекса…», - говорится в сообщении законодательного собрания региона.

Как писали Sibnovosti.ru, ранее городская дума Иркутска приняла решение передать властям региона крупный земельный участок на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища. Он будет задействован для создания Суворовского военного училища.

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