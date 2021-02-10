К байкальскому острову проложили ледовую дорогу

Сегодня на Байкале открывается ледовая дорога, ведущая к острову Ольхон. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области.

Протяженность ольхонской ледовой переправы составляет 11 км. Она создана для завоза всего необходимого для населения острова и вывоза отходов.

«Подготовка дороги к безопасному пользованию осложнялась необходимостью выравнивания множества торосов, которые этой зимой возникали из-за подвижек льда, вызванных различными природными явлениями. Грузоподъемность переправы составит 10 т. Движение – двустороннее. Работать она будет круглосуточно», - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Михаил Грудинин.

Как отметили спасатели, толщину и структуру льда на переправе будут проверять ежедневно.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области