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К байкальскому острову проложили ледовую дорогу

Главная Общество
Иркутск
11:51 10 Февраля 2021
байкал, переправа, остров
Автор: Sibnovosti.ru
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Сегодня на Байкале открывается ледовая дорога, ведущая к острову Ольхон. Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Иркутской области.  

Протяженность ольхонской ледовой переправы составляет 11 км. Она создана для завоза всего необходимого для населения острова и вывоза отходов.

«Подготовка дороги к безопасному пользованию осложнялась необходимостью выравнивания множества торосов, которые этой зимой возникали из-за подвижек льда, вызванных различными природными явлениями. Грузоподъемность переправы составит 10 т. Движение – двустороннее. Работать она будет круглосуточно», - рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам Маломорского инспекторского участка Михаил Грудинин.

Как отметили спасатели, толщину и структуру льда на переправе будут проверять ежедневно.

Фото: сайт главного управления МЧС по Иркутской области

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