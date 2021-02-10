Детям иркутского поселка приходится ходить в школу через лес

В Иркутской области десятки учеников вынуждены ходить в единственную ближайшую школу через болото и лес. Как передает «Общественное телевидение России» (ОТР), все они живут рядом с поселком Маркова.

Родители обратились за помощью в региональное отделение «Общероссийского народного фронта». Его эксперты вместе с представителями администрации приехали на встречу с жителями.

Дорог до школы две, первая для тех, у кого есть личный автомобиль. Вторая более короткая, через болото и речку Кая, где пройти можно только пешком. Освещения нет, деревянный мост без перил, а по территории часто бегают бездомные собаки.

«Нет у нас дороги, подъехать к нам автобусы не могут. У нас остановки нет, не может автобус туда ездить», - рассказал ОТР житель Иркутского района Андрей Янкин.

«Когда вот такие ситуации, детям рекомендовано не посещать учебные учреждения, для них организуется дистанционное обучение. Из таких вопросов все равно стараемся выходить», - отметил заместитель директора по учебно-воспитательной работе марковской школы Максим Березовский.

Местные чиновники заявили, они не могут выделить деньги на обустройство дороги, их в бюджете нет, и посоветовали жителям самим собрать на это средства.

Фото: «Общественное телевидение России»