10 февраля
Иркутск
погода -5 °C
74.12
 
€ 89.53
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Детям иркутского поселка приходится ходить в школу через лес

Главная Общество
Иркутск
13:20 10 Февраля 2021
школа, дети, лес
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутской области десятки учеников вынуждены ходить в единственную ближайшую школу через болото и лес. Как передает «Общественное телевидение России» (ОТР), все они живут рядом с поселком Маркова.

Родители обратились за помощью в региональное отделение «Общероссийского народного фронта». Его эксперты вместе с представителями администрации приехали на встречу с жителями.

Дорог до школы две, первая для тех, у кого есть личный автомобиль. Вторая более короткая, через болото и речку Кая, где пройти можно только пешком. Освещения нет, деревянный мост без перил, а по территории часто бегают бездомные собаки.

«Нет у нас дороги, подъехать к нам автобусы не могут. У нас остановки нет, не может автобус туда ездить», - рассказал ОТР житель Иркутского района Андрей Янкин.

«Когда вот такие ситуации, детям рекомендовано не посещать учебные учреждения, для них организуется дистанционное обучение. Из таких вопросов все равно стараемся выходить», - отметил заместитель директора по учебно-воспитательной работе марковской школы Максим Березовский.

Местные чиновники заявили, они не могут выделить деньги на обустройство дороги, их в бюджете нет, и посоветовали жителям самим собрать на это средства.

Фото: «Общественное телевидение России»

На эту тему
Sibnovosti.ru на Facebook Следи за новостями в группе Sibnovosti.ru на Facebook
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: К байкальскому острову проложили ледовую дорогу

К байкальскому острову проложили ледовую дорогу

10 Февраля 2021 г.
Грузоподъемность переправы составит 10 тонн
Новости Иркутска: В иркутской Общественной палате обсудили проект аэродинамического комплекса

В иркутской Общественной палате обсудили проект аэродинамического комплекса

10 Февраля 2021 г.
Примерная стоимость проекта – 500 млн рублей
Новости Иркутска: В Улан-Удэ установят самую высокую статую Будды в России

В Улан-Удэ установят самую высокую статую Будды в России

9 Февраля 2021 г.
Ее изготовят из байкальского дерева для дацана в Верхней Березовке
Новости Иркутска: Открылись чартерные авиарейсы для отправляющихся в Бурятию туристов

Открылись чартерные авиарейсы для отправляющихся в Бурятию туристов

8 Февраля 2021 г.
Компания «TUI Россия» организовала полеты из Москвы и Екатеринбурга
Новости Иркутска: В столице Бурятии открыли штабы для отлова бродячих собак

В столице Бурятии открыли штабы для отлова бродячих собак

5 Февраля 2021 г.
Они работают в каждом районе Улан-Удэ
Новости Иркутска: Снег потребовал от мэрии Иркутска повышенной готовности

Снег потребовал от мэрии Иркутска повышенной готовности

5 Февраля 2021 г.
Уборка городских улиц в ближайшие выходные будет идти круглосуточно
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Власти Иркутска планируют закрыть котельную в «Зеленом»

Власти Иркутска планируют закрыть котельную в «Зеленом»

9 Февраля 2021 г.
А пока сменили поставщика топлива
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 78
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Морозова А.С. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru