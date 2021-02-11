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Станция в Бурятии будет в режиме онлайн мониторить состояние льда на реке

Главная Общество
Иркутск
09:54 11 Февраля 2021
лед, река, мчс
Автор: Sibnovosti.ru
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На реке Селенге в Республике Бурятия установлена тестовая станция онлайн-мониторинга интенсивности формирования ледового покрова. Устройство разработали в иркутском Лимнологическом институте СО РАН.

Тестовая станция размещена на ледовой переправе вблизи села Татаурово Прибайкальского района. По данным главного управления МЧС по Республике Бурятия, она предоставляет данные о толщине льда, скорости его нарастания, температуре льда и воды.

«Новая система, в теории, может облегчить мониторинг ледовых переправ – что значительно повысит уровень безопасности людей на водных объектах, поэтому, не исключено, что в ближайшем будущем новые станции появятся и на других ледовых переправах республики», - пояснили спасатели.

Фото: сайт главного управления МЧС по Республике Бурятия

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