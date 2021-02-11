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Иркутск приобрел праздничный вид

Главная Общество
Иркутск
13:41 11 Февраля 2021
юбилей, город, дизайн
Автор: Sibnovosti.ru
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Власти Иркутска утвердили брендбук и рекомендации по праздничному оформлению города в честь его 360-летия. Решение о концепции стиля было принято на заседании рабочей группы, созданной для подготовки и проведения юбилея.

Праздничное оформление улиц, витрин и общественных пространств будет осуществлено в едином стиле. Дизайнерскими решениями предложено воспользоваться и иркутским бизнесменам.

«Была поставлена задача создать яркий, молодежный, современный, энергичный, но в то же время основанный на истории бренд Иркутска. В нем использованы реальные фотографии областного центра. Мы работали совместно с музеем истории города имени А. М. Сибирякова», – привел официальный портал Иркутска комментарий начальника управления культуры мэрии Антона Чернышова.

В опубликованном брендбуке указывается, что логотип 360-летия имеет динамичные формы с изгибами и отличительный признак – цифры, похожие на праздничные флаги. В дизайне содержится отсыл к стилистике олимпийских игр.

Свое начало Иркутск ведет с острога, заложенного отрядом Якова Похабова по заданию енисейского воеводы 6 июля 1661 года. Основные торжества в честь иркутского юбилея в этом году пройдут 5 июня.

Фото: официальный портал Иркутска

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