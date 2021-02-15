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Звезды хоккея выйдут на лед Байкала

Главная Общество
Иркутск
11:27 15 Февраля 2021
байкал, хоккей, год
Автор: Sibnovosti.ru
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Церемония открытия Года Байкала в Иркутской области назначена на 7 марта. Она пройдет на льду озера в поселке Листвянка.

О выбранной дате сообщили в правительстве Иркутской области. По его данным, одним из мероприятий Года Байкала станет проведение международного хоккейного матча в поселке Большое Голоустное. В нем примут участие звезды этого вида спорта.

«Свое участие в мероприятиях, посвященных открытию Года Байкала, подтвердили … известные хоккеисты: Андрей Коваленко, Александр Якушев, Алексей Касатонов, Валерий Каменский», - уточнил официальный портал региона.

2021-й был объявлен Годом Байкала указом губернатора Игоря Кобзева. Провести игру предложил легендарный советский хоккеист Вячеслав Фетисов.

Фото: официальный портал Иркутской области

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