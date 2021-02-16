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Село в Иркутской области могут расселить после наводнения

Главная Общество
Иркутск
11:37 16 Февраля 2021
село, река, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
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Село Талая в Иркутской области может быть расселено. Информация об этом прозвучала на заседании комиссии по контрольной деятельности законодательного собрания региона.

Комиссия рассмотрела результаты проверки использования бюджетных средств на мероприятия по защите от негативного воздействия вод и повышению эксплуатационной надежности гидротехнических сооружений. Ее провела контрольно-счетная палата Иркутской области.

Как сообщила председатель комитета по социально-культурному законодательству заксобрания Ирина Синцова, выполнение берегоукрепительных работ на реке Бирюсе в селе Талая признано невозможным после наводнения 2019 года.

«По информации регионального правительства, стоимость строительства защитной дамбы и сопутствующих сооружений составит около 1,8 млрд руб., и сегодня рассматривается возможность расселения этого села», - говорится в сообщении областного парламента по итогам заседания.

По мнению Ирины Синцовой, подобные решения должны приниматься с учетом мнения местных жителей. Село Талая расположено в Тайшетском районе Иркутской области. Там проживает менее 400 человек.

Фото: pixabay.com

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