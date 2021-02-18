Меры поддержки в Иркутской области предложили свести в Социальный кодекс

В Иркутской области предложили создать Социальный кодекс. С такой инициативой выступил спикер законодательного собрания Александр Ведерников.

Предложение прозвучало на сессии областного парламента. Она состоялась 17 февраля. Социальный кодекс, по замыслу авторов идеи, призван регулировать меры поддержки в регионе. В настоящее время в регионе десятками законов и нормативно-правовых актов приняты 123 меры поддержки. Ими пользуются более 700 тыс. человек.

«В этом сложно разобраться, а ведь именно получение социальной помощи является одной из важнейших и постоянных точек взаимодействия граждан и государства. Но многие граждане даже не знают о положенных им льготах, выплатах и других мерах поддержки», – пояснил инициативу Александр Ведерников.

По его мнению, Социальный кодекс может быть разработан и принят в течение ближайшего года.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области