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Меры поддержки в Иркутской области предложили свести в Социальный кодекс

Главная Общество
Иркутск
15:43 18 Февраля 2021
инициатива, законодательное собрание, кодекс
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области предложили создать Социальный кодекс. С такой инициативой выступил спикер законодательного собрания Александр Ведерников.

Предложение прозвучало на сессии областного парламента. Она состоялась 17 февраля. Социальный кодекс, по замыслу авторов идеи, призван регулировать меры поддержки в регионе. В настоящее время в регионе десятками законов и нормативно-правовых актов приняты 123 меры поддержки. Ими пользуются более 700 тыс. человек.

«В этом сложно разобраться, а ведь именно получение социальной помощи является одной из важнейших и постоянных точек взаимодействия граждан и государства. Но многие граждане даже не знают о положенных им льготах, выплатах и других мерах поддержки», – пояснил инициативу Александр Ведерников.  

По его мнению, Социальный кодекс может быть разработан и принят в течение ближайшего года.

Фото: сайт законодательного собрания Иркутской области

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