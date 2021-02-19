Для иркутского хосписа построят новое здание

У ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» появилась надежда на строительство нового здания. Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил подобрать для учреждения земельный участок.

Хоспис открылся в 2017 году. В настоящее время он работает в приспособленном здании на бульваре Рябикова. По данным официального портала Иркутска, решение о подборе участка было принято во время визита Руслана Болотова в учреждение.

«Важно создать необходимые условия для детей, страдающих неизлечимыми, ограничивающими продолжительность жизни заболеваниями, поддержать эти семьи и помочь им», - сказал глава города.

В настоящее время в структуре хосписа работают стационарное (25 коек) и амбулаторное отделения. Наблюдению подлежат дети с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями в возрасте от одного года до 18 лет. Это единственная медицинская организация по оказанию паллиативной медицинской помощи детям в стационаре и на дому в Сибирском федеральном округе.

Фото: официальный портал Иркутска