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Для иркутского хосписа построят новое здание

Главная Общество
Иркутск
13:26 19 Февраля 2021
дети, больница, здание
Автор: Sibnovosti.ru
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У ОГБУЗ «Иркутский областной хоспис» появилась надежда на строительство нового здания. Мэр Иркутска Руслан Болотов поручил подобрать для учреждения земельный участок.

Хоспис открылся в 2017 году. В настоящее время он работает в приспособленном здании на бульваре Рябикова. По данным официального портала Иркутска, решение о подборе участка было принято во время визита Руслана Болотова в учреждение.

«Важно создать необходимые условия для детей, страдающих неизлечимыми, ограничивающими продолжительность жизни заболеваниями, поддержать эти семьи и помочь им», - сказал глава города.

В настоящее время в структуре хосписа работают стационарное (25 коек) и амбулаторное отделения. Наблюдению подлежат дети с неизлечимыми прогрессирующими заболеваниями в возрасте от одного года до 18 лет. Это единственная медицинская организация по оказанию паллиативной медицинской помощи детям в стационаре и на дому в Сибирском федеральном округе.

Фото: официальный портал Иркутска

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