Директор иркутского мусорного полигона открыл «Музей на свалке»

Зал боевой славы открылся в Иркутске. Расположен он в необычном месте, которое называется - «Музей на свалке». Он находится в 5 км города, буквально на полигоне твердых бытовых отходов, сообщает «Общественное телевидение России».

Экспонаты для выставки ее создатель, директор полигона, собирал 15 лет. Это награды, знамена, штандарты, оружие, военная форма. Посетители также смогут увидеть копии газет 1941 года, где сообщается о начале войны, и 1945-го - со статьями о ее окончании. В зале боевой славы представлены предметы, связанные не только с Великой отечественной войной, но также с двумя чеченскими и войной в Афганистане.

«Также уходили 18-летние ребята-срочники, которые домой не вернулись. И на мой взгляд, такую память нужно чтить», - сказал основатель «Музея на свалке» Александр Расторгуев.

Несмотря на удаленность музея от города, его посетителями стали сотни человек. Гости побывали не только в новом Зале боевой славы, но и посмотрели военные экспонаты, которые размещены под открытым небом: это самолеты, танки и мотоциклы.

Фото: «Общественное телевидение России»