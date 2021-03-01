Общественников Усть-Кута выводят на «третье место»

В иркутском Усть-Куте планируется создать «третье место» - расположенное вне дома и работы общественное пространство. Оно будет предназначено для встреч и общественной деятельности активных горожан.

По данным официального сайта мэрии Усть-Кута, сегодня подобным пространством располагают жители лишь нескольких малых городов России. В Иркутске проект реализует его оператор «СитиБрендинг» по инициативе ассоциации «Русский лес» и «Иркутской нефтяной компанией» при поддержке муниципальных властей.

«… Местные сообщества, активные жители, а также приглашенные эксперты совместно решат, каким быть новому пространству: от его функции, названия и стилистики до конкретного дизайнерского воплощения и запуска новых городских проектов на его базе. Особенность проекта - отсутствие заранее готовых решений и ограничений», - отметили в мэрии.

Открытие «третьего места» запланировано на конец лета 2021 года.

Фото: официальный сайт мэрии Усть-Кута