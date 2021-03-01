Стартовал фестиваль «Живи на Байкале»

В Иркутской области открылся фестиваль «Живи на Байкале». Он проходит прямо на льду озера, передает «Общественное телевидение России» (ОТР).

Фестиваль продлится неделю. В этом году из-за пандемии организаторы не стали приглашать артистов. Вместо выступлений вечером будут запускать салюты.

Байкальский лед давно уже стал туристическим брендом, и на фестивале можно увидеть его во всем разнообразии. В центре площадки расчистили от снега каток, где можно покататься на коньках, а вокруг него расставлены ледовые скульптуры, горки, организована и фотозона.

«Ощутили зиму прямо со всех её сторон - и ветер, и солнце, и мороз, замечательно. А лед здесь просто волшебный, видно через него как через стекло», - рассказала ОТР одна из гостей фестиваля.

Поселок Листвянка - ближайшая точка к Иркутску, где можно увидеть Байкал. Но туристы обычно приезжают сюда летом. А зимой наступает «мертвый сезон». Лед в этом месте заметает снегом, и красивые фотографии сделать не получается. Фестиваль решает эту проблему. В прошлом году его посетили примерно 9 тыс. человек.

Фото: сайт международного фестиваля зимних игра на Байкале