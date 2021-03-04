В Селенгинский район Бурятии вернули жесткий «антиковидный» режим

В Республике Бурятия спустя продолжительное время вновь ужесточают противоэпидемический режим в одном из районов. На этот раз – в Селенгинском.

С сегодняшнего дня там запрещены любые досуговые, спортивные и культурные мероприятия с очным участием зрителей. Закрываются предприятия общепита, кинозалы, учреждений культуры и дополнительного образования. Новый режим будет действовать, как минимум, две недели.

Причиной принятия такого решения стало то, что показатели заболеваемости COVID-19 в Селенгинском значительно превысили данные в среднем по региону.

«Минздраву Бурятии поручено организовать тестирование всех контактных лиц. Специалистами министерства будет проведена корректировка распределения вакцины от коронавируса для приоритетного направления доз в очаг инфицирования», - говорится в сообщении официального портала республики.

К 4 марта в Бурятии зарегистрировано 34 133 случая заболевания COVID-19. В том числе 96 за минувшие сутки.

Фото: официальный портал Республики Бурятия