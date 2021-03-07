В Иркутской области зарегистрировано 207 новых случаев коронавируса

За прошедшие сутки в Иркутской области зафиксировано 207 случаев заболевания COVID-19, 84 из них на территории областного центра. Всего с начала пандемии по данным регионального оперативного штаба в области лабораторно подтвердилось 57 346 случаев болезни, на территории Иркутска – 20 082.

Сейчас 1 601 человек находится на лечении в стационаре, включая 17 пациентов, которых госпитализировали за минувшие сутки.

Вместе с тем, количество победивших болезнь теперь составляет 54 490 человек. Еще 304 человека были выписаны из медицинских учреждений.

Кроме того, 6 человек скончались от последствий COVID-19. Количество летальных исходов теперь составляет 1 938 смертей.