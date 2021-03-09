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Суд обязал власти Улан-Удэ отремонтировать дамбу на реке

Главная Общество
Иркутск
11:16 9 Марта 2021
капремонт, река, суд
Автор: Sibnovosti.ru
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В течение полутора лет власти Улан-Удэ должны будут провести капремонт или реконструкцию защитного сооружения водохранилища на реке Воровке. Об этом сообщили в прокуратуре Республике Бурятия со ссылкой на решение суда.

Гидротехническое сооружение расположено в Октябрьском районе столицы региона. Оперативное управление им осуществляет МБУ «Комбинат по благоустройству». По данным надзорного ведомства, нарушения правил безопасности гидротехнических сооружений на этом объекте были выявлены в ходе проверки.

«Установлено, что защитное сооружение имеет неудовлетворительное техническое состояние. Так, в части водохранилища дамба размыта, на откосах плотины произрастают кустарники, русло завалено строительным и бытовым мусором. Кроме того, на паводковом водосбросе отсутствует служебный мостик и затворы», - отметили в республиканской прокуратуре.

По итогам проверки прокурор района обратился в суд с иском о возложении на мэрию и «Комбинат по благоустройству» обязанности привести гидротехническое сооружение в состояние, отвечающее требованиям безопасности. Его удовлетворил Советский районный суд Улан-Удэ, а затем решение райсуда утвердил верховный суд Республики Бурятия.

Фото: pixabay.com

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