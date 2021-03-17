В Бурятии готовят новый закон о защите коренных народов

Народный хурал Республики Бурятия предлагает ввести обязательную этнологическую экспертизу проектов в местах традиционного проживания коренных малочисленных народов. Соответствующий законопроект готовит комитет регионального парламента по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям.

«… Северные районы (Бурятии – Sibnovosti.ru) являются для недропользователей наиболее привлекательными для разработки месторождений и реализации промышленных проектов. Тем самым зачастую оказывается отрицательное воздействие на природу, нередко границы разработок пересекаются с местами, где расположены объекты историко-культурного наследия, родовых захоронений малочисленных народов Севера и других объектов, имеющих историческую и религиозную ценность», - говорится о причинах появления этой инициативы на сайте народного хурала.

В качестве примера бурятские депутаты намерены использовать аналогичный закон Республики Саха (Якутия). В этом регионе промышленное предприятие, в частности, обязано возместить ожидаемые потери коренному населению.

В Бурятии к территориям компактного проживания коренных малочисленных народов Севера относятся Окинский, Северо-Байкальский, Муйский, Закаменский, Баргузинский, Курумканский и Баунтовский районы. Их представители занимаются оленеводством, охотой и рыболовством.

Фото: официальный портал Республики Бурятия