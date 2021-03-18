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Возобновляются прямые рейсы из Иркутска в Турцию

Главная Общество
Иркутск
11:39 18 Марта 2021
турция, аэропорт, рейсы
Автор: Sibnovosti.ru
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Прямое авиасообщение между Иркутском и турецкими курортами начнет восстанавливаться в марте. Чартерная программа в Анталью стартует 23 марта.

Этот рейс выполнит Royal Flight. На маршрут авиакомпания поставила Boeing 757-200 на 235 посадочных мест. Как отметила пресс-служба иркутского аэропорта, это будет первый заграничный рейс после более чем годового перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

В апреле Royal Flight выполнит еще пять рейсов по тому же маршруту. Кроме того, регулярные полеты в Анталью с 26 апреля начнет Azur Air. Они запланированы с частотой два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. С 28 апреля полеты в Турцию открывает Nordwind Airlines.

Фото: сайт международного аэропорта Иркутск

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