Возобновляются прямые рейсы из Иркутска в Турцию

Прямое авиасообщение между Иркутском и турецкими курортами начнет восстанавливаться в марте. Чартерная программа в Анталью стартует 23 марта.

Этот рейс выполнит Royal Flight. На маршрут авиакомпания поставила Boeing 757-200 на 235 посадочных мест. Как отметила пресс-служба иркутского аэропорта, это будет первый заграничный рейс после более чем годового перерыва, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

В апреле Royal Flight выполнит еще пять рейсов по тому же маршруту. Кроме того, регулярные полеты в Анталью с 26 апреля начнет Azur Air. Они запланированы с частотой два раза в неделю - по понедельникам и четвергам. С 28 апреля полеты в Турцию открывает Nordwind Airlines.

Фото: сайт международного аэропорта Иркутск