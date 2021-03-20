Дацан в Бурятии получил бюст Екатерины II

В Анинский дацан в Республике Бурятия вернулся бюст Екатерины II. Он создан по образцу скульптуры, подаренной буддийскому храму российской императрицей в XVIII веке и уничтоженной в 30-е годы XX-го.

Бюст передал настоятелю Анинского дацана глава Бурятии Алексей Цыденов.

«Мы знаем из истории буддизма, что Екатерина II официально учредила институт хамбо ламы в царской России, и поэтому особо почитаема священнослужителями и верующими. Возвращение бюста Екатерины II в Анинский дацан - важное историческое событие для нашей республики, это символично для нас», - привел слова руководителя региона официальный портал Бурятии.

Как писали Sibnovosti.ru, бюст был воссоздан в Санкт-Петербурге архитектором Вячеславом Бухаевым и скульптором Матвеем Макушкиным.

Буддийский монастырь Гандан Шаддублинг или Анинский дацан расположен в 30 км к северо-востоку от Хоринска. В 1764 году буддийское духовенство объявило Екатерину II воплощением Белой Тары – одной из главных бодхисаттв (просветленых).

Фото: официальный портал Республики Бурятия