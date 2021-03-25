Поезд Иркутск – Улан-Удэ будет курсировать ежедневно

В начале следующего месяца на новый режим движения переходят поезда Иркутск – Улан-Удэ и Иркутск – Усть-Илимск. Сообщение об этом размещено на сайте Восточно-Сибирской железной дороги.

Поезд №137/138 Иркутск – Усть-Илимск будет курсировать ежедневно с 1 апреля, №122/121 Иркутск – Улан-Удэ – в таком же режиме со 2 апреля. Решение было принято в связи с повышением спроса на пассажирские перевозки.

В настоящее время поезд №122/121, например, курсирует с частотой один раз в два дня, следует из данных расписания.

Фото: сайт ОАО «Российские железные дороги»