В Иркутской области предложили сократить летние смены в детских лагерях до 14 дней

Разрешенная загрузка детских летних оздоровительных лагерей в Иркутской области может вырасти в этом году до 75%. В настоящее время она из-за антиковидного ограничения составляет 50%.

Перспективы работы лагерей обсудили в законодательном собрании региона на заседании депутатского штаба. Согласование норм заполняемости идет с Роспотребнадзором. По словам уполномоченного Фонда развития детских лагерей по Иркутской области Александра Кустова, может быть получено и разрешение на работу палаточных лагерей.

«Однако, по мнению профессионального сообщества, этих мер может быть недостаточно. Уполномоченный Фонда предложил сократить смены до 14 дней, сохранив расчетную стоимость путевки, и провести не три, а четыре смены. По его мнению, это позволит вывести доходы оздоровительных учреждений на уровень рентабельности и охватить оздоровительной кампанией большее число детей, при этом не потребуется дополнительных расходов из бюджета», - говорится в сообщении областного парламента по итогам заседания.

В настоящее время стоимость путевки в регионе установлена на уровне 18-21 тыс. руб.