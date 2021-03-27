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В Иркутской области предложили сократить летние смены в детских лагерях до 14 дней

Главная Общество
Иркутск
11:11 27 Марта 2021
дети, отдых, лагерь
Автор: Sibnovosti.ru
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Разрешенная загрузка детских летних оздоровительных лагерей в Иркутской области может вырасти в этом году до 75%. В настоящее время она из-за антиковидного ограничения составляет 50%.

Перспективы работы лагерей обсудили в законодательном собрании региона на заседании депутатского штаба. Согласование норм заполняемости идет с Роспотребнадзором. По словам уполномоченного Фонда развития детских лагерей по Иркутской области Александра Кустова, может быть получено и разрешение на работу палаточных лагерей.

«Однако, по мнению профессионального сообщества, этих мер может быть недостаточно. Уполномоченный Фонда предложил сократить смены до 14 дней, сохранив расчетную стоимость путевки, и провести не три, а четыре смены. По его мнению, это позволит вывести доходы оздоровительных учреждений на уровень рентабельности и охватить оздоровительной кампанией большее число детей, при этом не потребуется дополнительных расходов из бюджета», - говорится в сообщении областного парламента по итогам заседания.

В настоящее время стоимость путевки в регионе установлена на уровне 18-21 тыс. руб.

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