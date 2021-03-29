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В «Байкальской рыбалке» приняли участие более 200 команд

Главная Общество
Иркутск
13:46 29 Марта 2021
рыбалка, фестиваль, байкал
Автор: Sibnovosti.ru
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В Республике Бурятия испытать рыбацкую удачу на берегу Байкала собрались более тысячи человек. Как передает «Общественное телевидение России» (ОТР), в селе Турка состоялся фестиваль любителей подледной ловли.

Со всей страны приехали более 200 команд, в том числе 25 женских. Это рекорд за всю 17-летнюю историю «Байкальской рыбалки». Отдельные соревнования были для детей. Самому юному участнику исполнилось четыре года, самому старшему среди взрослых рыбаков - 93.

Чтобы выиграть, команда должны была выловить как можно больше рыбы. В зачет шло всё: омуль, хариус, налим, щука и язь.

«После такого карантина такое событие, столько народа. Для детей много занятий, для взрослых, все на высшем уровне», - сказала ОТР рыбак Татьяна Ныныч.

В итоге победители смогли добыть из-подо льда почти 2 кг рыбы. За что и получили главный приз - аэролодку стоимостью почти 3 млн руб.

Фото: «Общественное телевидение России»

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