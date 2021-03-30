Студенты смогут получить диплом МАИ в Улан-Удэ

Свой образовательный центр откроет в Республике Бурятия Московский авиационный институт (МАИ). Он будет работать на базе Восточно-Сибирского государственного университета технологий и управления.

Соответствующее соглашение подписали в Улан-Удэ ректоры двух вузов. Центр получит название «Новые кадры ДФО». Целью проекта является обеспечение кадрами «Улан-Удэнского авиационного завода».

«В Центре планируется открыть обучение по направлениям «Самолето- и вертолетостроение», «Радиоэлектронные системы и комплексы». До 25 человек смогут получить диплом Московского авиационного института по каждой из программ», - сообщил о предстоящей работе Центра официальный портал Бурятии.

Отмечается также, что специальные дисциплины будет вести профессорско-преподавательский состав МАИ, а практику студенты будут проходить на базе МАИ и «Улан-Удэнского авиазавода.

Как писали Sibnovosti.ru, студенты МАИ смогут бесплатно приехать в столицу Республики Бурятия, чтобы ознакомиться с работой авиазавода. Такое обещание в конце прошлого года дал им глава региона Алексей Цыденов.

Фото: официальный портал Республики Бурятия