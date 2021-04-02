В Бурятии появится этнодеревня

Этническая деревня для привлечения туристов будет создана в местности Шитиловка Кяхтинского района. Стоимость проекта составит около 3 млн руб., большую часть этой суммы выделит правительство Республики Бурятия.

В этнодеревне построят несколько объектов. В их числе русская изба, бурятская юрта, казачья, татарская и старообрядческая избы. Шитиловка является одним из туристических центров района. В прошлом году там началось создание традиционного казачьего летника, который призван продемонстрировать самобытную культуру и обычаи киранских казаков Кяхтинского района.

По данным официального портала Бурятии, в 2021 году в Шитиловке побывают свыше 4 тыс. туристов.

Как писали Sibnovosti.ru, этнодеревню решено создать в поселке Суринда Эвенкийского муниципального района Красноярского края.

Фото: официальный портал Республики Бурятия