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9,5 млрд рублей выделено в Иркутской области на строительство, ремонт и реконструкцию дорог

Главная Общество
Иркутск
14:08 6 Апреля 2021
общество
Автор: Sibnovosti.ru
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9,5 млрд рублей выделено в Иркутской области на строительство, ремонт и реконструкцию дорог, 7,8 млрд рублей – это средства областного бюджета. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на совещании с участием депутата Государственной Думы ФС РФ Сергея Тена.
Больше 100 объектов запланировано к реализации в рамках регионального проекта «Дорожная сеть», свыше 220 км дорог регионального и муниципального значения планируется привести нормативное состояние. Сергей Тен подчеркнул, что готов к совместной работе, в том числе на федеральном уровне.

"Считаю, мы должны поставить перед собой стратегическую цель – войти в десятку лучших регионов по реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги", – подчеркнул депутат Госдумы, отметив, что лишь разработав региональную программу развития общественного транспорта, можно справиться с автомобильными пробками в Иркутске.  – Автопарк устаревший и требует масштабного обновления. В городе должны появиться современные экологические модели, а дорожное движение должны контролировать интеллектуальные системы управления", – сказал парламентарий.


Кроме этого, на совещании обсуждалась подготовка к началу дорожно-строительного сезона 2021 года. Так, речь шла о дорогах, ведущих на Байкал (Иркутск – Листвянка и Иркутск – Большое Голоустное) и дорогам северных территорий - в Усть-Кутском, Нижнеилимском, Киренском, Бодайбинском районах.

Обсудили на встрече и перспективу строительства южного обхода Иркутска и Лермонтовской развязки в Свердловском районе областного центра. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. 

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