В 2021 году Иркутской области построят и отремонтируют восемь мостов, три из них – в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Еще пять – по программе ликвидации ЧС в территориях, которые пострадали от наводнения летом 2019 года. На эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено 1,8 млрд рублей. Об этом сообщили Максим Лобанов, замминистра строительства, дорожного хозяйства Иркутской области и директор ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуатации автомобильных дорог Иркутской области» Юлия Гордина.

737,9 млн рублей будет направлено на строительство и ремонт мостов в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». переход через реку Макаровка на автомобильной дороге Усть-Кут - Киренск в Киренском районе будет построен в этом году. Работы же ведутся, их стоимость составляет 383,3 млн рублей. Запланирована реконструкция искусственного сооружения в Иркутском районе на дороге Куда-Хомутово - Турская. Такие же работы начнутся на переходе через реку Ода на дороге Ангарск – Тальяны. Стоимость работ составит 164,6 млн и 190 млн рублей соответственно, окончание – в 2022 году.

1,05 млрд рублей будут направлены на строительство и восстановление мостов в рамках восстановления после наводнения. Так, работы по реконструкции переходов через реки Изегольчик и Малый Едогон в Тулунском районе завершатся уже в 2022 году. В Тулунском районе в этом году специалисты откроют движение по временным автомобильным мостам через р. Сергенейка и при подъезде к посёлку Харантей. Кроме этого, в Нижнеудинском районе начнётся строительство самого крупного объекта – мостового перехода через реку Уда на автомобильной дороге Нижнеудинск – Боровинок - Чуна районе. Работы продлятся до 2023 года, стоимость строительства составит 650 млн рублей.

- Необходимо отремонтировать и построить 58 мостов в регионе, первостепенные объекты – это мост через реку Лена в селе Тутура Жигаловского района и капитальные ремонты двух подобных сооружений в Усть-Куте – через реки Лена и Кута. На реализацию этих крупных объектов мы рассчитываем получить федеральное финансирование, - отметила Юлия Гордина.

Фото: Правительство региона