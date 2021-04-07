В столице Бурятии ищут место для «вытрезвителя»

«Вытрезвитель» в Улан-Удэ предполагается открыть на базе ГАУЗ «Республиканский наркологический диспансер». Поиск помещения для него еще идет.

Создание таких учреждений станет возможным в случае принятия поправок в закон «О некоторых вопросах охраны здоровья граждан в Республике Бурятия». Их уже внес в народный хурал региона глава Бурятии Алексей Цыденов. В пояснительной записке к законопроекту указывается на его актуальность.

«По статистике, с 2018 по 2020 годы в медицинские учреждения Бурятии «ежегодно доставлялось не менее 3 280 человек, находившихся в состоянии опьянения, утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться, которые не нуждались в оказании медицинской помощи», - говорится в сообщении республиканского парламента.

По данным заместителя министра здравоохранения Натальи Логиной, открытие такого пункта обойдется бюджету в 15 млн руб. Предполагается, что там будут работать пять фельдшеров и 10 санитаров. Услуги «вытрезвителя» для его клиентов будут бесплатными.

Как писали Sibnovosti.ru, в соседнем Забайкальском крае с 8 марта этого года вступила в силу поправка в закон, регламентирующий розничную продажу алкоголя. Такая торговля стала возможной с 10:00, а не с 8:00, как раньше.

Фото: сайт народного хурала Республики Бурятия