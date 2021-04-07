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В Усолье-Сибирском организовали бесплатную раздачу воды

Главная Общество
Иркутск
12:56 7 Апреля 2021
вода, жильцы, загрязнение
Автор: Sibnovosti.ru
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В Иркутской области жители Усолья-Сибирского выстроились в очередь за питьевой водой, передает «Общественное телевидение России» (ОТР). Ее бесплатную раздачу горожанам организовала Ассоциация предпринимателей. Использовать воду из-под крана в своих домах горожане не могут: у нее неприятный запах и вкус.

Виной всему стало загрязнение реки Мальтинки. В нее попали сточные воды одного из крупнейших в регионе сельхозпредприятий. В городе был введен режим повышенной готовности. А пока эта проблема не решилась, появилась другая. Почти во всех городских магазинах подорожала бутилированная вода.

«Я живу на пенсию, 400 руб. плачу за воду и еще хожу по магазинам беру. То 130, 150 в одном магазине», - рассказал ОТР житель Усолья-Сибирского Николай Васечкин.

Во вторник людям в общей сложности раздадут 5 куб. м воды. Цистерна будет стоять в одном из районов до вечера. Тем временем в мэрии сообщили, что ситуацию с ценами на бутилированную воду в торговых точках взяли на контроль сотрудники отдела потребительского рынка и прокуратуры.

Фото: «Общественное телевидение России»

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