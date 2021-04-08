В Иркутской области закрыли три из 12 амбулаторных ковидных центра. По словам зампреда правительства региона Валентины Вобликовой, нагрузка на некоторые центры резко снизилась, поэтому их нет смысла сейчас содержать.

- Будем максимально переводить медучреждения на плановый режим, на диспансеризацию и на профилактические обследование населения. Есть масса других заболеваний, которые надо выявлять и лечить, — отметила Валентина Вобликова.

На сегодняшний день в Иркутской области во всех медучреждениях возобновилось оказание плановой помощи. Объем ковидных коек сокращен практически вдвое, на сегодняшний день в Приангарье их осталось меньше трех тысяч. И хотя более 30% из них свободны, держим резерв, потому что ситуация ещё зыбкая. Об этом сообщает ТААС со ссылкой на Валентину Вобликову.

Фото с сайта m.severpost.ru