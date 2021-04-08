8 апреля
Иркутск
погода +4 °C
77.77
 
€ 92.33
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

В Иркутской области ускорят выплаты фермерам на подготовку к посевной

Главная Общество
Иркутск
15:50 8 Апреля 2021
версия для печати Ico_print

Ускорить процесс выплаты несвязной поддержки предложил вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров. На сегодняшний день фермеры не получили поддержку, направляемую на подготовку к посевной. Общий объем выплат в этом году составит около 307 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЗС региона.

На заседании, которое прошло 7 апреля, депутаты приняли новые понятия «базовая ставка» и «коэффициенты поощрения», которые зависят от объема собственных средств фермера, а также наличия страховки, выполнения плана по заготовкам и т.д.
Кузьма Алдаров отметил, что реализация этих механизмов будет находится на контроле, так как на сегодняшний день непонятно, насколько новации будут эффективны. 

- Механизм должен быть прозрачным, четким и максимально понятным в первую очередь для фермеров, – подчеркнул вице-спикер.

 

 

Фото с сайта ifregion

 

Общество / НОВОСТИ

В Иркутской области закрыли три из 12 амбулаторных ковидных центра

8 Апреля 2021 г.
Нагрузка на некоторые центры резко снизилась, поэтому их нет смысла содержать
Новости Иркутска: В Усолье-Сибирском организовали бесплатную раздачу воды

В Усолье-Сибирском организовали бесплатную раздачу воды

7 Апреля 2021 г.
В воды реки попали стоки сельхозпредприятия
Новости Иркутска: В столице Бурятии ищут место для «вытрезвителя»

В столице Бурятии ищут место для «вытрезвителя»

7 Апреля 2021 г.
Законопроект о создании таких пунктов внесен в республиканский парламент
Новости Иркутска: В 2021 году Иркутской области построят и отремонтируют восемь мостов

В 2021 году Иркутской области построят и отремонтируют восемь мостов

7 Апреля 2021 г.
На эти цели из бюджетов всех уровней будет направлено 1,8 млрд рублей
Новости Иркутска: 9,5 млрд рублей выделено в Иркутской области на строительство, ремонт и реконструкцию дорог

9,5 млрд рублей выделено в Иркутской области на строительство, ремонт и реконструкцию дорог

6 Апреля 2021 г.
7,8 млрд рублей – это средства областного бюджета. Об этом сообщил губернатор региона Игорь Кобзев на совещании с участием депутата Государственной Думы ФС РФ Сергея Тена.
Новости Иркутска: В Бурятии появится этнодеревня

В Бурятии появится этнодеревня

2 Апреля 2021 г.
Ее построят в местности Шитиловка
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Оросительную систему восстановят в Иволгинском районе Бурятии

Оросительную систему восстановят в Иволгинском районе Бурятии

3 Апреля 2021 г.
Работы обойдутся в 360 млн рублей
Новости Иркутска: Иркутская река Белая стала темной

Иркутская река Белая стала темной

5 Апреля 2021 г.
Сброс стоков зафиксирован в черте городе Усолье-Сибирское
Новости Иркутска: Женщина погибла после нападения собак в бурятском селе

Женщина погибла после нападения собак в бурятском селе

5 Апреля 2021 г.
Полицейскому пришлось стрелять в животных
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru