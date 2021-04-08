В Иркутской области ускорят выплаты фермерам на подготовку к посевной

Ускорить процесс выплаты несвязной поддержки предложил вице-спикер Законодательного собрания Иркутской области Кузьма Алдаров. На сегодняшний день фермеры не получили поддержку, направляемую на подготовку к посевной. Общий объем выплат в этом году составит около 307 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ЗС региона.

На заседании, которое прошло 7 апреля, депутаты приняли новые понятия «базовая ставка» и «коэффициенты поощрения», которые зависят от объема собственных средств фермера, а также наличия страховки, выполнения плана по заготовкам и т.д.

Кузьма Алдаров отметил, что реализация этих механизмов будет находится на контроле, так как на сегодняшний день непонятно, насколько новации будут эффективны.

- Механизм должен быть прозрачным, четким и максимально понятным в первую очередь для фермеров, – подчеркнул вице-спикер.

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