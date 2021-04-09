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Директор ГТРК «Иркутск» Константин Горбенко умер от коронавируса

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Иркутск
16:05 9 Апреля 2021
иркутск, общество, журналисты
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В ночь на 9 апреля от COVID-19 умер директор иркутского филиала ГТРК Константин Горбенко. Ему был 61 год, последние несколько дней Константин Юрьевич провёл в областной инфекционной больнице с полным поражением легких.

Горбенко Константин Юрьевич родился 5 мая 1960 года, в городе Иркутске, выпускник ИРНИТУ, с 2010 года возглавилял ИГТРК. Константин Юрьевич награжден благодарностью президента России и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Губернатор региона Игорь Кобзев выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Константина Юрьевича Горбенко.

"Константин Юрьевич был редким по натуре человеком. Всегда приветливый. Скромный и спокойный для той должности, которую занимал. Очень глубокий, честный и прямой в своих высказываниях. Мы до последнего надеялись, что Константин Юрьевич справится с болезнью и выкарабкается. Но коронавирус коварен" — написал в своем блоге Игорь Кобзев. 

 

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