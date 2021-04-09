Директор ГТРК «Иркутск» Константин Горбенко умер от коронавируса

В ночь на 9 апреля от COVID-19 умер директор иркутского филиала ГТРК Константин Горбенко. Ему был 61 год, последние несколько дней Константин Юрьевич провёл в областной инфекционной больнице с полным поражением легких.

Горбенко Константин Юрьевич родился 5 мая 1960 года, в городе Иркутске, выпускник ИРНИТУ, с 2010 года возглавилял ИГТРК. Константин Юрьевич награжден благодарностью президента России и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Губернатор региона Игорь Кобзев выразил соболезнования семье, друзьям и коллегам Константина Юрьевича Горбенко.