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Пострадавшим в 2019-м от паводка в Тулуне выдали новое жилье

Главная Общество
Иркутск
16:40 11 Апреля 2021
жилье, дома, наводнение, иркутск
Автор: Sibnovosti.ru
Фотография © МИА «Россия сегодня»
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556 семей, пострадавших в 2019 году от наводнения в Тулуне Иркутской области получили новое жилье. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

Большинство квартир – в многоэтажках в микрорайоне Угольщиков. Часть семей получили свои дома в микрорайоне Берёзовая Роща. Напомним, федеральный бюджет после наводнения позапрошлого года выделил 1,3 миллиарда рублей на строительства жилья для пострадавших.

«Для обеспечения граждан, дома которых пострадали от высокого уровня грунтовых вод, планируется продолжить строительство жилья. Губернатор Игорь Кобзев направил в правительство Российской Федерации обращение продолжить финансирование. Строительство будет начато, как только поступят денежные средства. Сейчас идут проектные работы», - заявил министра строительства и дорожного хозяйства Иркутской области Павел Писарев.

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