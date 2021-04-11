Пострадавшим в 2019-м от паводка в Тулуне выдали новое жилье

556 семей, пострадавших в 2019 году от наводнения в Тулуне Иркутской области получили новое жилье. Об этом сообщает правительство Иркутской области.

Большинство квартир – в многоэтажках в микрорайоне Угольщиков. Часть семей получили свои дома в микрорайоне Берёзовая Роща. Напомним, федеральный бюджет после наводнения позапрошлого года выделил 1,3 миллиарда рублей на строительства жилья для пострадавших.