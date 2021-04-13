13 апреля
Иркутск
погода +8 °C
77.51
 
€ 92.07
18+
Sibnovosti.ru
Иркутск
...

Численность волков в Иркутской области стала выглядеть угрожающей

Главная Общество
Иркутск
09:29 13 Апреля 2021
волки, численность, законодательное собрание
Автор: Sibnovosti.ru
версия для печати Ico_print

В Иркутской области значительно выросла популяция волков. Причинами стали ограничения на охоту в 2020 году и снежная зима.

Рост численности хищников стал проблемой для региона. Ее обсудили на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве законодательного собрания Иркутской области.

По данным регионального министерства лесного комплекса области, численность волков в области не должна превышать 1,5 тыс. особей. В этом случае они не угрожают устойчивости популяций диких копытных, а урон от них сельскому хозяйству сравнительно не велик. Максимальное же число волков, как утверждают специалисты, не должно быть больше 3,5 тыс. Но сейчас в Иркутской области их уже почти 6,5 тыс. особей.

«С 2021 года новые правила охоты разрешают кроме оружейной охоты добычу волка петлями, кроме того, увеличен срок охоты, также планируется организация облавных охот на территориях вблизи населенных пунктов, в особенности на территории Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов с привлечением охотников-любителей», - говорится в сообщении областного парламента.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года волки стали подходить к населенным пунктам Алтайского края. Охотоведы связали это с ростом их численности.

Фото: сайт законодательного собрания Омской области

На эту тему
Sibnovosti.ru ВКонтакте Только актуальные новости в группе Sibnovosti.ru ВКонтакте
Общество / НОВОСТИ
Новости Иркутска: Пострадавшим в 2019-м от паводка в Тулуне выдали новое жилье

Пострадавшим в 2019-м от паводка в Тулуне выдали новое жилье

11 Апреля 2021 г.
Дом обрели 556 семей
Новости Иркутска: Директор ГТРК «Иркутск» Константин Горбенко умер от коронавируса

Директор ГТРК «Иркутск» Константин Горбенко умер от коронавируса

9 Апреля 2021 г.
В ночь на 9 апреля от COVID-19 умер директор иркутского филиала ГТРК Константин Горбенко. Ему был 61 год, последние несколько дней Константин Юрьевич провёл в областной инфекционной больнице с полным поражением легких. Горбенко Константин Юрьевич родился 5 мая 1960 года, в городе Иркутс...
Новости Иркутска: В Иркутской области ускорят выплаты фермерам на подготовку к посевной

В Иркутской области ускорят выплаты фермерам на подготовку к посевной

8 Апреля 2021 г.
Общий объем выплат в этом году составит около 307 млн рублей

В Иркутской области закрыли три из 12 амбулаторных ковидных центра

8 Апреля 2021 г.
Нагрузка на некоторые центры резко снизилась, поэтому их нет смысла содержать
Новости Иркутска: В Усолье-Сибирском организовали бесплатную раздачу воды

В Усолье-Сибирском организовали бесплатную раздачу воды

7 Апреля 2021 г.
В воды реки попали стоки сельхозпредприятия
Новости Иркутска: В столице Бурятии ищут место для «вытрезвителя»

В столице Бурятии ищут место для «вытрезвителя»

7 Апреля 2021 г.
Законопроект о создании таких пунктов внесен в республиканский парламент
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Иркутска: Два человека погибли под грузовыми поездами в Иркутской области

Два человека погибли под грузовыми поездами в Иркутской области

9 Апреля 2021 г.
На Восточно-Сибирской железной дороге под поезд попали 60-летний мужчина и 57-летняя женщина. От полученных травм пот...
Новости Иркутска: Река наступает на иркутский поселок Залари

Река наступает на иркутский поселок Залари

9 Апреля 2021 г.
В населенном пункте ввели режим ЧС
Новости Иркутска: При пожаре в детсаду Ангарска успели вывести детей и сотрудников

При пожаре в детсаду Ангарска успели вывести детей и сотрудников

12 Апреля 2021 г.
Прокуратура поводит проверку
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2021 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, регистрационный номер Эл № ФС77-61356
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru