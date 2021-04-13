Численность волков в Иркутской области стала выглядеть угрожающей

В Иркутской области значительно выросла популяция волков. Причинами стали ограничения на охоту в 2020 году и снежная зима.

Рост численности хищников стал проблемой для региона. Ее обсудили на заседании комитета по законодательству о природопользовании, экологии и сельском хозяйстве законодательного собрания Иркутской области.

По данным регионального министерства лесного комплекса области, численность волков в области не должна превышать 1,5 тыс. особей. В этом случае они не угрожают устойчивости популяций диких копытных, а урон от них сельскому хозяйству сравнительно не велик. Максимальное же число волков, как утверждают специалисты, не должно быть больше 3,5 тыс. Но сейчас в Иркутской области их уже почти 6,5 тыс. особей.

«С 2021 года новые правила охоты разрешают кроме оружейной охоты добычу волка петлями, кроме того, увеличен срок охоты, также планируется организация облавных охот на территориях вблизи населенных пунктов, в особенности на территории Эхирит-Булагатского и Баяндаевского районов с привлечением охотников-любителей», - говорится в сообщении областного парламента.

Как писали Sibnovosti.ru, в начале этого года волки стали подходить к населенным пунктам Алтайского края. Охотоведы связали это с ростом их численности.

Фото: сайт законодательного собрания Омской области