Состояние карт закрытого комбината стало причиной чрезвычайной ситуации в Байкальске

В Иркутской области реальной стала угроза переполнения карт-накопителей неработающего «Байкальского целлюлозно-бумажного комбината» (БЦБК) и, как следствие, перелива надшламовых вод. В связи с этим в Байкальске введен режим чрезвычайной ситуации.

Такое решение было принято по итогам обследования Бабхинского и Солзанского полигонов, на территории которых находятся карты.

«Из-за обильных осадков, которые выпали этой зимой, существует опасность перелива талых вод в период снеготаяния и весенне-летнего паводка на рельеф местности. Требуется провести мероприятия по водопонижению», - прокомментировал ситуацию официальному порталу Иркутской области глава ОГКУ «Дирекция по эксплуатации гидротехнических сооружений и ликвидации экологического ущерба» Валентин Бороденко.

По данным региональных властей, для понижения уровня надшламовых вод с карт на этих полигонах проведут очистку воды на локальных очистных сооружениях до необходимых нормативов качества.

Как писали Sibnovosti.ru, летом прошлого года правительство Иркутской области заключило соглашение с ООО «Газэнергострой – Экологические технологии», согласно которому госкорпорация проведет работы по понижению щелокосодержащей жидкости в объектах очистных сооружений БЦБК.

Фото: официальный портал Иркутской области