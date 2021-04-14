Бурятский канал пока не виден на телеэкранах

Круглосуточный канал на бурятском языке «Буряад ТВ» рассчитывает получить лицензию на вещание в ближайшее время. Согласно первоначальным планам, оно должно было стартовать еще 12 февраля – в дни празднования Сагаалгана.

Проблему обсудили на заседании комитета народного хурала по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодежной политике, общественным и религиозным объединениям.

«Телеканал и его сайт зарегистрированы в качестве средства массовой информации. Поданы документы на получение лицензии на телевещание. Мы надеемся, что в ближайшем будущем телеканал получит лицензию. Пока же работа ведется в социальных сетях», - сказала депутатам руководитель комитета по информационной политике администрации и главы правительства Бурятии Ирина Доржиева (цитата по сайту республиканского парламента).

По ее словам, телеканал будет работать в кабельных сетях. Кроме того, будет организована круглосуточная онлайн-трансляция на сайте бурятского ТВ и в YouTube.

Как писали Sibnovosti.ru, республиканский бюджет выделил на создание «Буряад ТВ» 10 млн руб. Помещение телеканал взял в аренду у республиканской типографии. Как признала Ирина Доржиева, «Буряад ТВ» вряд ли сможет выйти на самоокупаемость.

Фото: страница «Буряад ТВ» в соцсети Facebook